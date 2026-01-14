Man City : Pep Guardiola crie au scandale

Pep Guardiola n’a décidément pas fini de protester contre le corps arbitral. Hier soir, après sa victoire face à Newcastle en EFL Cup (0-2), l’entraîneur espagnol a décidé de ne pas se laisser marcher dessus. Alors que Manchester City menait au score, Antoine Semenyo, fraîchement arrivé chez les Cityzens, pensait offrir un doublé à son équipe. Or, cela n’a pas été le cas. Après un certain temps, la technologie a annulé le but de la nouvelle recrue pour une position d’Erling Haaland jugée perturbatrice, synonyme de hors-jeu. L’incompréhension s’est vite emparée de St James Park, et le coach de City l’a aussi fait savoir aux arbitres, protestant ainsi contre la VAR.

« Les quatre officiels et la VAR n’ont pas pu prendre de décision, ils ont dû s’en remettre à l’arbitre », a-t-il déclaré en conférence de presse après la rencontre. » L’entraineur catalan a également évoqué certaines décisions de la VAR défavorables à son équipe l’année dernière : « Je ne comprends pas pourquoi, lors du match de Premier League avec la faute de Fabian Schär sur Phil Foden, la VAR n’a rien dit. Ni sur le penalty avec Doku et Thiaw. Aujourd’hui, la ligne était parfaite. À quelques millimètres près. Je ne comprends pas, mais je suis presque certain que l’arbitre m’appellera demain pour m’expliquer pourquoi la VAR n’est pas intervenue à 0-0 ici (à Saint James Park) en Premier League. Relisez ma conférence de presse. Je n’ai rien dit après ce match. Mais ici, la VAR intervient, sauf pour deux penalties incroyables. Nous savons comment ça fonctionne et cela nous rendra plus forts. Je l’ai répété à l’équipe, tout se joue dans ces situations. C’est dans ces moments-là que nous réagissons et que nous nous battons. Je le dis aujourd’hui parce qu’on a gagné. Dites-moi si j’ai dit quoi que ce soit après notre défaite. » Avant qu’il n’ajoute brusquement : « en dix ans ici, je sais ce qui se passe. L’alignement était parfait aujourd’hui. »