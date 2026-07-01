Lorient : Laurent Abergel va rejoindre l’OGC Nice

Après sept ans sous la tunique lorientaise, Laurent Abergel (33 ans) a officiellement été libéré par son club. En effet, le milieu de terrain qui était sous contrat jusqu’en juin 2029 avec les Merlus vient d’annoncer la fin de son aventure en Bretagne. « Aujourd’hui, après ces sept magnifiques années durant lesquelles j’ai donné tout ce que je pouvais pour permettre au club d’obtenir les meilleurs résultats possibles et malgré la confiance que m’ont accordée toutes les composantes du club, j’ai décidé de donner une nouvelle orientation à ma carrière » a d’ailleurs expliqué le joueur de Ligue 1 dans un communiqué.

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Merci Laurent ! 🧡



Le FC Lorient a accepté aujourd'hui de libérer Laurent Abergel de son contrat, après sept saisons marquantes sous les couleurs des Merlus.



Le communiqué officiel du club ⤵️https://t.co/g1hK1DdTSA pic.twitter.com/2gKmpfRzqS — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) June 30, 2026

Comme l’indique L’Équipe, la sentinelle devrait donc rejoindre l’OGC Nice pour signer un contrat de trois ans sur la Côte d’Azur, où il va retrouver Olivier Pantaloni, son ancien coach. En fin de semaine, la signature de son nouveau contrat pourrait avoir lieu. Après 233 matchs, 9 buts et 14 passes décisives à Lorient, Abergel s’en va ainsi vers de nouveaux horizons.