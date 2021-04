Zinedine Zidane veut que Lionel Messi reste au Barça

La suite après cette publicité

À 33 ans, Lionel Messi va-t-il quitter le FC Barcelone, son club de toujours, ou bien prolonger son bail ? Pour le moment, l’Argentin laisse planer le mystère. Et si certains rêvent de voir la Pulga ailleurs, Zinedine Zidane a déclaré ce vendredi qu’il ne souhaite pas que le Clasico de demain soit le dernier de Messi avec les Culés.

« Je n’espère pas. Qu’il reste à Barcelone, il est bien là-bas. C’est bien pour la Liga. (…) On connaît le joueur et ça ne va pas changer. Il peut ne pas marquer, mais ça reste le même joueur. On va joueur contre Barcelone. Ils sont tous bons, on va essayer de contrer leurs forces », a-t-il confié en conférence de presse.