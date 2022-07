Droits TV : Amazon s'associe avec SFR pour une offre couplée

La saison 2022/2023 se rapproche et la guerre des droits TV peut aussi aboutir à des rapprochements. C'est le cas entre Amazon et SFR. Selon L'Équipe, le géant américain va s'associer à SFR pour une offre couplée. Ainsi, pour une somme totale de 20€ par mois, il sera possible d'avoir un abonnement regroupant les chaînes RMC Sport, Amazon Prime et le Pass Ligue 1.

La suite après cette publicité

Un catalogue large et intéressant puisqu'il permet d'avoir les deux meilleures affiches de la Ligue des Champions ainsi que la quasi-intégralité des rencontres de Ligue Europa et Ligue Europa Conference (à l'exception de la meilleure affiche). La saison dernière, il fallait débourser 12,99€ mensuels en plus des 5,99€ mensuels du service Amazon Prime pour avoir le Pass Ligue 1. Pour un peu plus d'un euro supplémentaire, les abonnés auront donc accès à des rencontres européennes. L'offre sera lancée à partir du 27 juillet via l'opérateur SFR.