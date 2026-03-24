Javier Tebas : « le PSG a du pouvoir car les autres se taisent »

Présent à Paris lundi dans le cadre d’une convention sur le piratage, Javier Tebas n’a pas seulement évoqué la lutte contre le streaming illégal. Le président de la Liga en a profité pour livrer une analyse tranchée du football français, pointant directement l’influence du PSG. Interrogé par L’Équipe, le dirigeant espagnol estime que le club parisien occupe une place prépondérante dans l’écosystème de la Ligue 1, notamment sur le plan médiatique, en lien avec son poids autour de beIN Sports. « Le PSG a du pouvoir, car les autres se taisent », a-t-il lancé, dénonçant un manque de réaction des autres clubs face à cette domination.

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Selon Tebas, cette situation repose avant tout sur une forme de passivité générale. « Autrement dit, si le PSG a beaucoup de pouvoir, c’est parce qu’une majorité des clubs ne dit rien, car ils n’osent pas. Cette dynamique doit être brisée dans le football français, à mon avis. Cela ne signifie pas pour autant que le PSG ne restera pas la meilleure équipe de France et qu’elle ne sera pas compétitive. Mais il n’est pas nécessaire d’exercer autant de pouvoir », a-t-il ajouté. Le message est clair.