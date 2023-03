Premier League : Liverpool s’offre Wolverhampton et se rapproche de l’Europe

Match en retard de la 7e journée de Premier League, le duel entre Liverpool et Wolverhampton opposait des Reds qui remontaient au classement (7e) et des Wolves (15e) qui voulaient prendre le large avec la zone rouge. Rapidement, Joao Moutinho se distinguait d’une belle frappe mais Alisson Becker repoussait (3e). Fermée, la rencontre voyait les deux équipes se neutraliser et Harvey Elliott faisait preuve de maladresse avant la pause puisqu’il se procurait deux occasions franches (40e et 45e +1).

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, Liverpool revenait avec de meilleurs ingrédients. Darwin Nunez pensait ouvrir le score mais son but était refusé pour une main (66e). Ce n’était que partie remise puisque Diogo Jota centrait sur la tête de Virgil van Dijk qui marquait à bout portant (1-0, 73e). Dans la foulée, Kostas Tsimakas trouvait Mohamed Salah qui doublait la mise (2-0, 77e). Tenant cet avantage, Liverpool s’impose 2-0 et remonte à la sixième place à six points de Tottenham (4e) qui compte toujours un match de plus que les Reds.

À lire

Liverpool et l’AC Milan vers un échange Luis Diaz-Rafael Leão ?