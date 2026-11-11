Bayern Munich : pas de retraite anticipée pour Manuel Neuer

Nouveau coup dur pour la fin de carrière de Manuel Neuer. Le gardien du Bayern Munich a été victime d’une «déchirure partielle d’un tendon au pied droit» face à Mayence le week-end dernier (2-1), alors qu’il revenait tout juste de blessure. Il n’a pas tenu une mi-temps et a dû céder sa place à Jonas Urbig. Le gardien va manquer environ deux mois de compétition.

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Son physique pose question, au point que le sujet d’une retraite anticipée a été suggéré dans les médias allemands, quelques mois avant sa fin de contrat (juin 2027). Cette option ne devrait pas être retenue selon Sky Sport. Neuer compte finir la saison et sa carrière comme prévu initialement. En revanche, son club a bel et bien entamé sa recherche d’un futur gardien numéro un (ou numéro 2 selon la hiérarchie souhaitée) et a ciblé Oliver Baumann, Bernd Leno et Loris Karius, en plus de deux autres candidats.