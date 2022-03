EdF : Olivier Giroud fond sur Thierry Henry

Ce mardi soir, à Lille, face à l'Afrique du Sud (5-0, amical), Olivier Giroud (35 ans) a inscrit son 48e but en 112 sélections. Le buteur de l'AC Milan n'est donc plus qu'à quelques longueurs du record de buts en Bleu, détenu par un certain Thierry Henry (51 réalisations). Au micro des médias officiels de la Fédération Française de Football, l'attaquant ne s'en est pas caché, il y pense sérieusement.

«Encore un but, c'est bien ! Quand je suis sur le terrain, j’essaie d’apporter un petit plus. J'ai un bon service d’Antoine, j’arrive à bien finir, je suis content, c’est bon pour l’avenir, on se rapproche de Titi ! Ce record, je l’ai dans la tête, ce n’est pas une obsession, si je dois faire la passe, je ferai la passe, je pense d’abord collectif, bien du groupe, après, ça viendra tout seul», a-t-il lâché. C'est dit !