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Ligue 2

Ligue 2 : belle opération pour Montpellier et Nancy

Par Maxime Barbaud
1 min.
Montpellier a battu Grenoble @Maxppp
Montpellier 2-0 Grenoble

La Ligue 2 a repris ses droits ce soir avec 5 matchs en ouverture de cette 8e journée. Montpellier en a profité pour réaliser une très bonne opération en battant Grenoble 2-0 pour devenir le nouveau dauphin de Saint-Étienne, en attendant les matchs du Red Star et de Reims. Nancy met lui aussi la pression en prenant la 5e place à un point du podium seulement.

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Les Lorrains sont venus à bout de Guingamp 1-0 grâce à un penalty inscrit à la 90e+6. Dans les autres rencontres du soir, Annecy est allé gagner à Dunkerque 1-0 et se place en embuscade juste derrière l’ASNL au classement. Laval confirme son début de saison compliqué avec une nouvelle défaite, cette fois sur la pelouse de Pau 3-2 et occupe le dernier rang. Enfin, Sochaux et Boulogne-sur-Mer se quittent sur un nul 1-1.

Les résultats des matchs de 20h :

Dunkerque 0 - 1 Annecy : Sahi Dion (38e)

Montpellier 2 - 0 Greboble : Pays (33e), Camara (90e+1)

Nancy 1 - 0 Guingamp : Fdaouch (sp 90e+6)

Pau 3 - 2 Laval : Briançon (18e), Leye (55e), Benali (76e) ; Houdayer (21e), Dago (90e)

Sochaux 1 - 1 Boulogne-sur-Mer : Gomel (8e) ; Hbouch (75e)

Pub. le - MAJ le
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