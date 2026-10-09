Ligue 2 : belle opération pour Montpellier et Nancy
La Ligue 2 a repris ses droits ce soir avec 5 matchs en ouverture de cette 8e journée. Montpellier en a profité pour réaliser une très bonne opération en battant Grenoble 2-0 pour devenir le nouveau dauphin de Saint-Étienne, en attendant les matchs du Red Star et de Reims. Nancy met lui aussi la pression en prenant la 5e place à un point du podium seulement.
Les Lorrains sont venus à bout de Guingamp 1-0 grâce à un penalty inscrit à la 90e+6. Dans les autres rencontres du soir, Annecy est allé gagner à Dunkerque 1-0 et se place en embuscade juste derrière l’ASNL au classement. Laval confirme son début de saison compliqué avec une nouvelle défaite, cette fois sur la pelouse de Pau 3-2 et occupe le dernier rang. Enfin, Sochaux et Boulogne-sur-Mer se quittent sur un nul 1-1.
Les résultats des matchs de 20h :
Dunkerque 0 - 1 Annecy : Sahi Dion (38e)
Montpellier 2 - 0 Greboble : Pays (33e), Camara (90e+1)
Nancy 1 - 0 Guingamp : Fdaouch (sp 90e+6)
Pau 3 - 2 Laval : Briançon (18e), Leye (55e), Benali (76e) ; Houdayer (21e), Dago (90e)
Sochaux 1 - 1 Boulogne-sur-Mer : Gomel (8e) ; Hbouch (75e)
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