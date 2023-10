OL : Fabio Grosso et ses joueurs ont du pain sur la planche

La suite après cette publicité

Catastrophique, le début de saison de l’Olympique Lyonnais continue de prendre une tournure dramatique. Seule équipe des cinq plus grands championnats européens à ne jamais avoir mené au score depuis le début de la saison, la formation rhodanienne se déplaçait à Reims en tant que lanterne rouge. Une réaction était attendue face au cinquième de Ligue 1 et celle-là n’est pas arrivée. Pourtant, l’entame lyonnaise n’a pas été si mauvaise, les vingt premières minutes étaient même intéressantes et on pouvait noter de la solidité et de la solidarité, à défaut de la dangerosité devant le but de Yehvann Diouf. Mais au fil des minutes, les Rémois sont montés en puissance et Marshall Munetsi (45e +1) et Yunis Abdelhammid (71e) ont permis aux Champenois de s’imposer 2-0. Conséquence, l’OL est toujours dernier avec seulement 2 points sur 21 possibles et déjà 4 points de retard sur Toulouse, le barragiste (qui compte un match de moins).

L’heure est très grave pour le nouveau coach Fabio Grosso et ses joueurs. Dirigeant son deuxième match, le coach italien a connu deux défaites après le revers de samedi dernier contre Brest. Si son équipe a montré du sérieux dans les efforts défensifs et s’est procuré quelques situations, des erreurs individuelles ont conduit à cette défaite et l’heure est à la déception du côté de la formation lyonnaise. Après la rencontre, Corentin Tolisso a eu du mal à retenir ses émotions au micro de Prime Vidéo : «on n’a pas le droit d’être où on est. En première période, on a été solide jusqu’au but et on n’a pas été assez dangereux en seconde période pour réagir. C’est trop dur à dire. Je suis supporter de l’OL depuis tout jeune et je n’ai jamais vu l’OL à cette position. Je ne lâcherais pas, on est dans une position critique. Ce qu’on a montré sur le terrain est insuffisant et on relèvera la tête. Les supporters sont déçus. Il faut qu’on gagne les prochains matches, prendre des points et remonter au classement.»

Du positif, mais…

Une volonté de réagir au plus vite de la part des Lyonnais qui ne se voit pas encore sur le terrain. À l’issue du match, Anthony Lopes a tenu un discours assez similaire en se mettant dans l’équation sur sa mauvaise relance qui amène le premier but rémois. Le gardien lyonnais a toutefois voulu retenir le positif. «De notre prestation, on n’a pas à être dégoûté. Certes on a perdu 2-0, mais on a eu des occasions, on a frappé au but, ce qui nous a manqué ces temps-ci. On ne lâchera pas, tout le monde est concerné. On va pousser et ça tournera en notre faveur» a ajouté le portier au micro de Prime Vidéo. Débutant son mandat par deux défaites, Fabio Grosso a donc du pain sur la planche pour espérer redresser une équipe en crise de confiance et de résultats. Interrogé par le diffuseur à l’issue de la rencontre, le technicien italien estime qu’il y a des choses intéressantes à retenir, mais que ce n’est pas suffisant : «bien sûr on est abattu, c’est une situation inhabituelle pour nous. On ne lâche rien, aujourd’hui j’ai vu des choses positives, j’ai vu une petite lumière au fond et il faut la suivre. Je pense qu’il y aura l’espace pour remonter. Ce n’est pas un motif de satisfaction. C’est juste que le dernier match n’a pas été bon du tout. Aujourd’hui, on est resté dans le match, aujourd’hui on a fait une première période intéressante contre une équipe en confiance. Cela se voit qu’on est faible dans la tête car on est pas tueur quand on peut marquer et on laisse trop facilement les adversaires mettre le danger. Je vais me battre avec persévérance pour changer cela.»

Le champion du monde italien estime que le problème mental est très important dans les performances rhodaniennes et que ce sera une des choses qu’il va devoir améliorer pour retrouver une unité qu’il a parfois vue ce dimanche. «Cela se voit que même de l’intérieur, il y a cette image-là de ne pas arriver à être performant. Aujourd’hui, on était sur le terrain et toujours avec la même pensée, qu’à un moment on devient faible. Je pense qu’on va arriver à être costaud dans la tête. Il faut être convaincu qu’on va y arriver avec une grande mentalité. On a une grande responsabilité. Pour être performant, il faut être costaud dans la tête. Pour le moment, on vit des moments difficiles, on ne se respecte pas. On s’appelle Lyon, on a de grandes responsabilités, de super supporters, un grand stade et on n’est pas à ce niveau-là. Je pense qu’on peut améliorer ça. Aujourd’hui, on a créé des occasions, on en a concédé aussi. C’était équilibré. On aurait pu marquer en premier. On a vu une équipe en confiance et une équipe qui ne l’est pas» a-t-il poursuivi. Le chantier s’annonce important au sein d’un Olympique Lyonnais qui n’a marqué que trois buts et en a encaissé treize en sept rencontres, ce qui en fait la pire attaque et la pire défense de Ligue 1. «Il faut essayer de grandir sur plein de points de vue. Mental, physique et technique. On a les qualités pour continuer à faire les choses qu’on a vu parfois aujourd’hui» a conclu Fabio Grosso. Une défaite avec quelques éléments positifs à retirer qui change légèrement avec les précédents matches. Pour autant, c’est encore beaucoup trop insuffisant pour une équipe avec le standing de l’Olympique Lyonnais et il va falloir vite rectifier le tir…