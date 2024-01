Lens-PSG : le soulagement de Vitinha après la victoire

Après la rencontre remportée par le Paris Saint-Germain contre le RC Lens (0-2), sur la pelouse du stade Félix Bollaert, lors de la 18ème journée de Ligue 1, le milieu parisien, Vitinha, s’est arrêté au micro de Prime Video pour revenir sur la victoire de son équipe. En supériorité numérique pendant toute la seconde période, le Portugais s’est montré rassuré d’avoir verrouillé un succès précieux dans la course au titre :

La suite après cette publicité

«Etre en supériorité, c’est pas toujours facile. Sans faire exprès, on fait moins d’effort et c’est difficile de continuer à faire le même effort que d’habitude. Mais, on gagne quand même et c’est un beau match. C’est important d’enchaîner les bons matches et j’aide l’équipe, je suis là pour cela. Je me sens le plus à l’aise sur le terrain», a expliqué le milieu portugais.