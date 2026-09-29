Thomas Müller prolonge au Vancouver Whitecaps

À 37 ans, Thomas Müller poursuit l’aventure au Vancouver Whitecaps. Arrivé au Canada en 2025, l’ancien attaquant du Bayern Munich avait réalisé une excellente saison avec le club nord-américain (19 buts, 12 passes décisives en 45 matches) avant d’être battu par l’Inter Miami de Lionel Messi en finale du championnat. De quoi convaincre ses dirigeants de le prolonger jusqu’en 2027.

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We have extended German legend Thomas Müller through the 2027 MLS Sprint Season!! 👏



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« Le Vancouver Whitecaps FC a annoncé lundi que le club avait prolongé le contrat de la légende allemande Thomas Müller en tant que « joueur désigné » jusqu’à la saison 2027 de la MLS Sprint », a indiqué la formation canadienne dans son communiqué.