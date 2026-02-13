Coupe du Roi
Diego Simeone s’est moqué de Lamine Yamal
Diego Simeone est au centre de l’attention depuis hier soir. Son équipe a humilié le FC Barcelone en 1/2 finale aller de Coupe du Roi (4-0), mais c’est surtout son geste envers Lamine Yamal qui fait réagir la presse espagnole ce matin.
El argentino le señaló el número 3 con la mano... tras el tercer tanto del Atleti.
Après le troisième but d’Ademola Lookman, le technicien argentin a en effet été filmé en train de se moquer du Barcelonais depuis son banc de touche. L’entraîneur de l’Atlético s’est approché de lui et a brandi le chiffre trois avec ses doigts, comme pour rappeler le score de la rencontre.
