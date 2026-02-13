Menu Rechercher
Commenter 17
Coupe du Roi

Diego Simeone s’est moqué de Lamine Yamal

Par Jordan Pardon
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp

Diego Simeone est au centre de l’attention depuis hier soir. Son équipe a humilié le FC Barcelone en 1/2 finale aller de Coupe du Roi (4-0), mais c’est surtout son geste envers Lamine Yamal qui fait réagir la presse espagnole ce matin.

La suite après cette publicité
El Chiringuito TV
📸 IMAGEN @elchiringuitotv | GESTO DE SIMEONE A LAMINE.

El argentino le señaló el número 3 con la mano... tras el tercer tanto del Atleti.
Voir sur X

Après le troisième but d’Ademola Lookman, le technicien argentin a en effet été filmé en train de se moquer du Barcelonais depuis son banc de touche. L’entraîneur de l’Atlético s’est approché de lui et a brandi le chiffre trois avec ses doigts, comme pour rappeler le score de la rencontre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (17)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Roi
Barcelone
Atlético
Lamine Yamal
Diego Simeone

En savoir plus sur

Coupe du Roi Coupe du Roi
Barcelone Logo Barcelone
Atlético Logo Atlético Madrid
Lamine Yamal Lamine Yamal
Diego Simeone Diego Simeone
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier