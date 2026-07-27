L’ancien formateur de Désiré Doué arrive à la FFF

Formateur réputé du Stade Rennais pendant plus d’une décennie, où il a notamment participé à l’éclosion de Désiré Doué et Mathys Tel, Pierre-Emmanuel Bourdeau va rejoindre la Direction Technique Nationale (DTN). L’ancien éducateur également passé par le Red Star sera surtout chargé de la sélection de l’Équipe de France U15.

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Cette arrivée pourrait s’inscrire dans une réorganisation des sélections nationales avec l’arrivée de Zinédine Zidane à la tête des Bleus, prévue officiellement pour ce mardi. Selon L’Équipe, l’actuel sélectionneur des U19, Bernard Diomède, pourrait d’ailleurs rejoindre son ancien coéquipier de 1998, menant ainsi à plusieurs changements au sein de la DTN.