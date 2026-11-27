En fin de contrat à l’issue de la saison, Bruno Fernandes n’est pas encore parti de Manchester United. Bien au contraire. Selon les informations de The Athletic, le club mancunien vient d’activer l’option d’une saison supplémentaire dans le bail du milieu offensif âgé de 32 ans. L’ancien joueur du Sporting CP, double buteur lors du match nul entre la formation portugaise et les Red Devils en Ligue des Champions (2-2) en milieu de semaine, est désormais sous contrat avec United jusqu’en 2028. Un point est néanmoins à retenir : le média britannique précise que, même si cette option a été levée par la direction sportive de MU, un départ à l’été 2027 n’est pas exclu.

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En effet, cette année supplémentaire permet surtout à Manchester United de potentiellement récupérer une indemnité de transfert, en cas de départ de l’international portugais (99 sélections). Étincelant la saison passée et nommé meilleur joueur de l’exercice 2025/2026 de Premier League, Bruno Fernandes connaît un début de saison 2026/2027 plus compliqué, à l’image de son équipe. Le capitaine des Red Devils n’avait par ailleurs pas hésité à critiquer les choix tactiques de son ancien entraîneur, Michael Carrick, après la défaite à Côme en Ligue des Champions. Des échos venus d’Angleterre faisaient également état d’un départ quasi certain à l’issue de cette saison pour celui qui comptabilise 343 apparitions à United pour un total de 115 réalisations et de 111 passes décisives depuis son arrivée en janvier 2020.