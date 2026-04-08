Liverpool : Slot explique pourquoi Salah n’a pas joué

C’est un très petit Liverpool qui s’est incliné ce soir sur la pelouse du Parc des Princes face au Paris Saint-Germain (2-0). Mais alors que son équipe avait toutes les peines du monde à se montrer dangereuse, Arne Slot a fait le choix de ne pas utiliser Mohamed Salah. L’Égyptien vit ses derniers mois avec le club de la Mersey et son expérience en C1 aurait pu être utile.

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Interrogé sur son choix, le Hollandais a avancé un choix tactique. « Si on avait été mieux, si on avait eu plus de ballons, ça aurait eu du sens de faire entrer Mohamed Salah pour faire la différence. Mais si on doit défendre autant qu’on l’a fait, alors qu’il garde son énergie pour ce week-end », a-t-il déclaré au micro de Canal+.