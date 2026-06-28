Coupe du Monde 2026 : au bout de l’ennui, le Canada bat l’Afrique du Sud et se qualifie pour les 8es de finale

Après 72 matchs de phase de poules et 16 jours de compétition, la phase à élimination directe de cette Coupe du Monde 2026 débutait ce dimanche soir. Pour le premier seizième de finale dans l’histoire du Mondial, l’Afrique du Sud était opposée au Canada, à Inglewood (Los Angeles). Deuxièmes du groupe A, les Bafana Bafana avaient obtenu leur qualification sur le fil, en battant la Corée du Sud (1-0), après une défaite contre le Mexique (2-0) et un nul contre la Tchéquie (1-1). En face, les joueurs de Jesse March avaient également fini seconds de leur poule B, concédant un nul face à la Bosnie (1-1), s’imposant contre le Qatar (6-0) avant d’être battus par la Suisse (2-1).

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Dès la 6e minute de jeu, les ouailles d’Hugo Broos se procuraient la première occasion de la rencontre avec la frappe lointaine de Mokoena, détournée sans trop de difficultés par Crépeau. Si l’Afrique du Sud a multiplié les séquences de possession de balle, les Canadiens ont également eu l’opportunité de s’approcher du but de Ronwen Williams. Trouvé dans les six mètres du portier sud-africain, Cornelius n’arrivait pas à mettre suffisamment de puissance dans sa tête (22e). Acculés juste avant la mi-temps, les Sud-Africains pouvaient remercier Modiba, après un sauvetage sur sa ligne face à Bombito, puis leur gardien, après une parade sur Buchanan (44e). Malgré une fin de première période animée, les Bafana Bafana et les Canucks se quittaient dos à dos au terme de 45 premières minutes globalement ennuyeuses.

Eustaquio pour délivrer le Canada

Au retour des vestiaires, le match s’ouvrait davantage avec des transitions rapides, mais avec toujours les mêmes fautes techniques. Jonathan David, côté canadien, trouvait plusieurs fois la faille, mais butait systématiquement sur un Ronwen Williams infranchissable, notamment sur une grosse occasion en contre (62e) puis sur une frappe puissante dans un angle fermé (78e). L’Afrique du Sud résistait également grâce à un nouveau sauvetage de Mbokazi devant un but vide.

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Alors que la prolongation semblait se dessiner, le sort basculait dans le temps additionnel. Sur un ballon mal repoussé par la défense sud-africaine, Stephen Eustáquio armait une frappe à rebond qui trompait finalement Williams (90e+2). Un but cruel pour les Bafana Bafana, éliminés au bout du suspense malgré une prestation solide, et une qualification historique en 8e de finale pour le Canada dans ce premier match à élimination directe de la Coupe du Monde 2026. Les hommes de Jesse March affronteront les Pays-Bas ou le Maroc à Houston, ce samedi, en 8e de finale.