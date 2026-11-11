La polémique enfle avec Lamine Yamal en Espagne

Nul n’est prophète en son pays. Et c’est particulièrement valable dans le foot. Kylian Mbappé le sait bien, lui qui est le meilleur joueur français actuellement, mais qui reste énormément critiqué par une bonne partie de l’opinion publique qui suit les Bleus. Il peut se rassurer en se disant qu’il n’est pas le seul, puisque Lamine Yamal vit une situation similaire en Espagne, où le clivage Madrid-Barcelone n’arrange pas les choses.

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Effectivement, beaucoup de supporters de la Roja sont en train de grincer des dents. Légèrement touché au genou lors du choc de Liga remporté par le Barça ce week-end (2-1), Lamine Yamal a ainsi été laissé au repos par le sélectionneur Luis de la Fuente, et il ne jouera pas face à la Tchéquie jeudi. Il rejoindra le groupe espagnol vendredi, et sera bien là pour ce duel face à l’Angleterre dimanche soir. Ce qui en agace plus d’un en Espagne, puisque beaucoup considèrent que le joueur serait tout simplement en train de choisir ses matchs.

Lamine Yamal et le Barça favorisés ?

« Si tu n’es pas là pour le match de jeudi, et bien tu n’es pas là pour le match de dimanche. Point final. Tu es blessé ? Tu ne viens pas. Moi je n’aime pas ces sélections à la carte. Oui c’est sûr c’est cool de jouer contre l’Angleterre au Metropolitano. Voyager en Tchéquie, moins », s’est par exemple emporté le journaliste Edu Aguirre sur le plateau d’El Chiringuito de Jugones. Sur la Cadena SER, Miguel Talavera a eu des propos similaires : « le message que tu envoies, c’est que ce joueur, vu que c’est un joueur spécial, peut faire ce qu’il veut. Et je pense que c’est négatif ». Et plusieurs de ses collègues étaient d’accord avec lui.

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D’autres accusent aussi le FC Barcelone de faire pression sur la Fédération pour le préserver. Il faut dire que les Blaugranas ont eu le "privilège" de pouvoir conserver l’ailier à Barcelone plutôt que de le voir rejoindre le groupe espagnol et poursuivre sa récupération en sélection, ce qui est peu habituel pour un élément qui devrait bien jouer ce week-end. Luis de la Fuente, dans des propos rapportés par l’agence EFE, a vite tenu à désamorcer toute polémique. « Il n’a rien. Il était prêt à jouer, et s’il y avait eu urgence, on l’aurait sûrement fait jouer. Mais ça ne vaut pas la peine de prendre de risque, et on pense d’abord à sa santé », a ainsi confié le sélectionneur espagnol, expliquant que la décision venait bien du staff de la Roja et non du joueur.