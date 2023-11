Rennes - OL : les compositions officielles

L’OL court toujours après sa première victoire de la saison. Dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1, les Gones se déplacent à Rennes (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 17h05). Face à la lanterne rouge, les Bretons ont l’occasion de confirmer leur belle victoire européenne cette semaine et de se rapprocher du premier tiers du classement.

Face à son ancien club, Genesio aligne un 4-3-3 où Terrier est associé à Blas et Salah en attaque, tandis que G. Doué est présent au poste de latéral droit pour pallier les suspensions d’Assignon et Omari. Bourigeaud, Matic et Le Fée seront en charge de l’entrejeu. En face, Lyon se présente avec une défense centrale Diomandé-O’Brien, derrière un milieu occupé par Caqueret, Alvero et Tolisso. L’attaque sera formée par Nuamah et Baldé, préféré à Lacazette, soutenus par Cherki.

Les compositions :

Rennes : Mandanda - G. Doué, Wooh, Theate, Truffert - Bourigeaud, Matic, Le Fée - Blas, Terrier, Salah.

OL : Lopes - Kumbedi, Diomandé, O’Brien, Tagliafico - Caqueret, Alvero, Tolisso, Cherki - Nuamah, Baldé.

