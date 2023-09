OM : Valentin Rongier valide le changement de système

La suite après cette publicité

Sous les ordres de Marcelino en début de saison, l’OM se présentait en 4-4-2 pendant les matches. Un dispositif qui n’arrivait pas à convaincre les supporters ni à permettre aux Marseillais de prendre le meilleur sur leurs adversaires. Avec l’arrivée sur le banc de Jacques Abardonado, le club phocéen est repassé dans un 4-3-3 plus classique qui semble beaucoup mieux correspondre aux qualités des joueurs. Et ce changement est validé par Valentin Rongier.

«C’est encore tôt pour tirer des conclusions, on ne s’est quasiment pas entraîné comme ça cette semaine. Mais jouer en 4-3-3, c’est plus facile pour les milieux de terrain oui. Il y a moins de surface à couvrir, mais forcément plus de passes à trouver, plus de liant à faire dans le jeu. On va voir comment les entrainements et matchs vont se dérouler maintenant», a-t-il expliqué en conférence de presse ce samedi.