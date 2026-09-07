D’indésirable du Real Madrid à l’un des joueurs les plus décisifs de la Liga, l’inattendu retour en force de Mariano Diaz

Cette saison, l’Olympique Lyonnais a trouvé son bonheur du côté de la Juventus afin de renforcer son attaque. En effet, Loïs Openda est venu garnir les rangs. L’an dernier, c’est Endrick qui a été prêté pendant six mois par le Real Madrid. Un club qui avait aussi transféré Mariano Diaz entre Rhône et Saône lors de l’exercice 2017-18. Une année durant laquelle il avait marqué 21 buts et délivré 6 assists en 45 apparitions toutes compétitions confondues. Courtisé par le Séville FC, le buteur était finalement retourné à Madrid, qui avait fait jouer sa clause de rachat à la demande de l’entraîneur de l’époque, Julen Lopetegui.

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Mais son retour au sein de la Casa Blanca n’a pas été une franche réussite. Mariano Diaz n’a pas beaucoup joué lors de son deuxième passage dans la capitale espagnole. Poussé vers la sortie à plusieurs reprises, il s’est accroché à son contrat. Finalement, il a quitté le club définitivement en 2023. Il a rejoint le Séville FC, où il n’a pas vraiment donné satisfaction lors de ses 319 minutes passées sur le pré (13 apparitions, 1 assist). Après une année sans jouer, il a repris du service au Deportivo Alavés en 2025. Un club avec lequel il a marqué 3 buts et donné 1 assist en 12 apparitions (420 minutes de jeu). Ce qui n’était pas fameux.

Mariano plein gaz

Mais cette saison 2026-27, le Dominicain semble retrouver la forme et son meilleur niveau. En 4 apparitions (168 minutes de jeu), il a déjà trouvé le chemin des filets à 3 reprises. Dans le détail, il a marqué face à Getafe, avant d’enchaîner face au Rayo Vallecano et Osasuna. Il a aussi enfilé son costume de passeur décisif. En effet, il a délivré deux assists face à Getafe et une hier face à Osasuna. Il a donc été impliqué sur 6 des 10 buts inscrits par son équipe depuis le début de ce nouvel exercice. Il est actuellement l’un des joueurs les plus décisifs de la Liga avec Raphinha (Barça, impliqué sur 7 buts) et Pierre-Emerick Aubameyang (La Corogne, impliqué sur 6 buts)

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En Espagne, ce retour en grâce fait plaisir à la presse dont AS. «Première titularisation et un but. Que demander de plus ? Il semble que Sánchez Flores l’ait remis dans le droit chemin.» Quique Sanchez Flores l’a d’ailleurs félicité tout comme le reste de ses joueurs offensifs : « je suis vraiment content quand nos attaquants marquent. C’est important que des joueurs comme Toni Martínez, Mariano, Boyé et Mañas contribuent aux buts car nous comptons beaucoup sur eux. Ils ont de fortes personnalités et nous savons qu’ils seront performants. C’est pourquoi nous jouons avec deux attaquants.» Actuellement deuxième de Liga, Alavés peut compter sur un Mariano Diaz en pleine bourre. Ses temps de passage sont déjà largement au-dessus de ceux des dernières saisons.