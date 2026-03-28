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Angleterre : David Beckham hausse la voix après la non-sélection de Trent Alexander-Arnold

Par Allan Brevi
1 min.
Trent Alexander-Arnold @Maxppp

Trent Alexander-Arnold continue de faire parler de lui, malgré son absence dans la liste élargie des joueurs retenus par Thomas Tuchel pour l’Angleterre. Lors d’une apparition sur talkSPORT, l’ancien capitaine anglais David Beckham n’a pas caché son admiration pour le latéral du Real Madrid, le comparant à ses propres qualités de frappe et soulignant qu’il aurait « beaucoup de mal à ne pas prendre un joueur comme Trent » pour la Coupe du monde. Beckham a également balayé les critiques concernant ses performances défensives, rappelant que, comme Roberto Carlos, un défenseur peut exceller offensivement tout en restant un atout sur le terrain.

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L’icône anglaise a insisté sur le talent et le potentiel d’Alexander-Arnold : « j’adore Trent en tant que joueur. Il apporte des qualités uniques à l’équipe, et il serait difficile de le laisser de côté. » Malgré la concurrence et les choix tactiques de Tuchel, Beckham reste convaincu que Trent peut faire la différence et que sa présence renforcerait l’Angleterre lors de la Coupe du monde. « La sélection finale est proche, mais il est clair que Thomas réfléchit encore à la possibilité de l’inclure », a-t-il ajouté.

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