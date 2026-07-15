Pronostics Angleterre-Argentine : le coup parfait à tenter ce 15 juillet

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Pour cette demi-finale de légende de la Coupe du Monde 2026 entre l’Argentine et l’Angleterre, désigner un vainqueur dans le temps réglementaire s’avère extrêmement périlleux. Pour faire grimper votre compte intelligemment, la rédaction a déniché l’opportunité idéale et le coup parfait à tenter sur cette affiche : le pari "Lionel Messi buteur face à l’Angleterre" coté à 2,25 chez Winamax qui vous rembourse votre 1er pari en CASH jusqu’à 100€ s’il est perdant !.

La Pulga réalise un tournoi tout simplement phénoménal. Co-meilleur buteur de cette Coupe du Monde avec déjà 8 réalisations à son actif, le capitaine de l’Albiceleste porte l’attaque argentine sur ses épaules. S’il est resté muet face à la Suisse lors du tour précédent (tout en délivrant une passe décisive), l’octuple Ballon d’Or ne compte pas s’arrêter en si bon chemin à deux marches d’une nouvelle couronne mondiale. Face à lui se dresse une arrière-garde anglaise très joueuse mais particulièrement perméable, qui a encaissé au moins un but lors de chacun de ses matchs à élimination directe (RDC, Mexique, Norvège). Dans un match de cette dimension, Lionel Messi, qui est également le tireur désigné sur penalty, aura inévitablement des cartouches à exploiter, que ce soit sur coup de pied arrêté ou dans le jeu de transition. Le perspective de dépasser définitivement Kylian Mbappé au classement des buteurs du Mondial, éliminé avec la France face à l’Espagne, devrait rajouter à la motivation de l’octuple Ballon d’Or.

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