CAN 2025 : le verdict du TAS pour Maroc-Sénégal n’est pas pour tout de suite !

Il va encore falloir patienter pour connaître le dénouement de l’interminable feuilleton autour de la finale de la CAN 2025. Ce jeudi, le Maroc et le Sénégal se retrouvent devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), à Lausanne, pour défendre leurs positions dans un dossier qui fait énormément parler depuis plusieurs mois. Pour rappel, les Lions de la Teranga avaient remporté la finale sur le terrain (0-1), après avoir temporairement quitté la pelouse pour protester contre un penalty accordé aux Marocains. Mais le 17 mars dernier, le Jury d’appel de la CAF avait finalement décidé d’attribuer la victoire aux Lions de l’Atlas sur tapis vert (3-0), en application des articles 82 et 84 de son règlement. Une décision contestée par la Fédération sénégalaise, qui espère désormais obtenir gain de cause devant le TAS. Et alors que cette audience était particulièrement attendue, le verdict ne devrait pas tomber dans l’immédiat.

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C’est en tout cas ce qu’a expliqué Matthieu Reeb, directeur général du TAS, qui a tenu à apporter quelques précisions sur les délais de cette procédure. « Nous sommes là pour résoudre ce litige qui dure depuis plusieurs mois, avec un objectif de rendre une décision le plus vite possible après l’audience. Je ne pense pas que ce sera ni aujourd’hui ni demain. Le rendu de la décision pourrait prendre quelques jours, voire quelques semaines, si jamais les arbitres veulent rédiger une décision complète avec les motifs juridiques », a-t-il déclaré dans des propos relayés par le 360 Sport. Autrement dit, aucune date précise n’est encore fixée et les deux fédérations devront probablement prendre leur mal en patience.