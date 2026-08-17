Liga : Pierre-Emerick Aubameyang buteur dès la première journée avec La Corogne

Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas perdu son instinct de buteur. À 37 ans, l’attaquant gabonais a trouvé le chemin des filets dès la première journée de Liga sous les couleurs du Deportivo La Corogne contre Elche. Une entrée en matière idéale pour l’ancien buteur de l’Olympique de Marseille, qui lance parfaitement sa nouvelle aventure en Espagne.

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🤩 | Qui d’autre que Pierre-Emerick Aubameyang pour célébrer le retour du Deportivo dans l’élite ?! 🔥🇬🇦 #LALIGA #DeportivoElche



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Et Aubameyang a surtout marqué les esprits par la manière. L’international gabonais (49 sélections) a fait parler toute sa technique avec un superbe enchaînement pour conclure l’action et inscrire son premier but de la saison. À 37 ans, le vétéran montre qu’il faudra compter sur lui cette saison avec le Deportivo pour maintenir le club dans l’élite espagnole.