Menu Rechercher
Commenter 19
Liga

Liga : Pierre-Emerick Aubameyang buteur dès la première journée avec La Corogne

Par Samuel Zemour
1 min.
Pierre-Emerick Aubameyang @Maxppp
Deportivo 1-1 Elche

Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas perdu son instinct de buteur. À 37 ans, l’attaquant gabonais a trouvé le chemin des filets dès la première journée de Liga sous les couleurs du Deportivo La Corogne contre Elche. Une entrée en matière idéale pour l’ancien buteur de l’Olympique de Marseille, qui lance parfaitement sa nouvelle aventure en Espagne.

La suite après cette publicité

Et Aubameyang a surtout marqué les esprits par la manière. L’international gabonais (49 sélections) a fait parler toute sa technique avec un superbe enchaînement pour conclure l’action et inscrire son premier but de la saison. À 37 ans, le vétéran montre qu’il faudra compter sur lui cette saison avec le Deportivo pour maintenir le club dans l’élite espagnole.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (19)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Deportivo
Pierre-Emerick Aubameyang

En savoir plus sur

Liga Liga
Deportivo Logo Deportivo La Corogne
Pierre-Emerick Aubameyang Pierre-Emerick Aubameyang
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier