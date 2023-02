Javier Tebas tire à boulets rouges sur la nouvelle formule de la Super League

La suite après cette publicité

Quel que soit son emballage, la Super League ne plaît pas à grand monde. Après avoir proposé un championnat fermé à 20 clubs parmi les plus réputés d’Europe, un nouveau format a été dévoilé hier. Il s’agirait cette fois d’une compétition plus ouverte comprenant entre 60 et 80 équipes réparties en plusieurs divisions, reprenant la formule classique des montées et descentes des différents championnats nationaux. D’ailleurs, les compétitions domestiques existeraient toujours. « Les clubs participants devraient rester pleinement engagés dans leurs championnats nationaux, comme ils le sont aujourd’hui » assurait Bernd Reichart, le PDG d’A22, société promotrice de la Super League.

Là encore, Javier Tebas y voit une façon pour les clubs dominants de s’approprier le football européen. Dans un long communiqué publié sur les réseaux sociaux, le président de la Liga contre-attaque. Il accuse notamment Florentino Pérez et la Super League de vouloir la mort des championnats. «Ne vous laissez pas berner» prévient-il, assurant au passage que A22 Sports Management est une marionnette créée par le président de la Casa Blanca, « une agence financée par des amis du président Florentino Pérez, l’auteur intellectuel de cette initiative.» Grand défenseur des compétitions nationales, il faut selon Tebas se battre une nouvelle fois pour de préserver le "football pour tous".

À lire

Le tribunal de Madrid donne raison à la Super League face à l’UEFA et la FIFA

Les championnats nationaux sont menacés pour Tebas

«Il s’agit de la dernière tentative de prise en otage du football européen par les grands clubs. Par l’entremise de diverses entités au fil des ans, les grands clubs ont pris en otage de façon répétée les différents organismes du football européen, afin d’amasser toujours plus d’argent et de pouvoir. M. Reichart est le nouveau visage d’un coup d’État des grands clubs pour prendre le contrôle total et faire du football européen un sport pour l’élite et non pour tous » dénonce M. Tebas, qui voit en cette compétition une manière pour les grands clubs de s’accaparer un pouvoir politique et économique qu’ils ont déjà en partie dans leur main. Cette fois, ils seraient carrément les seuls décideurs.

La suite après cette publicité

« Finir parmi les premiers en ligue nationale ne donnerait plus accès direct à la première division (de la nouvelle compétition européenne). Cette première catégorie est réservée aux grands. Leur sécurité financière s’assoit sur la ruine sportive et économique de toutes les ligues nationales de leurs clubs, et d’une grande partie de la richesse générée autour.» L’avenir se joue aussi dans les tribunaux. La Cour de justice européenne doit rendre une décision finale d’ici deux mois et selon les dernières indiscrétions, elle devrait suivre l’avis de l’avocat général. Celui-ci considérait en décembre que l’UEFA était dans son droit de menacer les clubs fondateurs de la Super League en les sanctionnant, car il mettait en péril l’avenir du football de clubs européens.