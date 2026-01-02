La traversée du désert dramatique de Gerard Deulofeu, absent des terrains depuis plus de deux ans

L’histoire de Gerard Deulofeu n’aurait pas dû être celle qui va être contée dans cet article. Formé à la Masia, Gérard Deulofeu s’est rapidement distingué comme l’un des joyaux du centre de formation du FC Barcelone. Sa vitesse, sa technique et son audace balle au pied faisaient de lui un joueur à part, régulièrement présenté comme l’un des futurs cadres du Barça. Malgré plusieurs apparitions en équipe première, il peine toutefois à s’imposer durablement et entame un parcours fait de prêts et de transferts, notamment à Everton, Milan ou Watford. Un itinéraire atypique pour un joueur promis à une trajectoire linéaire vers l’élite mondiale, mais qui n’a jamais cessé de montrer des éclairs de son immense talent.

Gerard Deulofeu n’a plus joué depuis 2022

En 2020, Deulofeu rejoint l’Udinese en prêt. Après une première saison minée par les blessures, le club italien décide néanmoins de miser sur son talent et lève l’option d’achat. Un choix payant, car Deulofeu réalise une grande saison 2021-2022 avec 13 buts et 5 passes décisives en 34 matches de championnat. Lancé à 28 ans, on se disait que le prodige annoncé avait enfin trouvé son endroit pour s’exprimer. Que nenni. Depuis novembre 2022, Deulofeu n’a plus disputé le moindre match officiel. Ce qui devait être une blessure classique au genou s’est transformé en un véritable calvaire médical. Le joueur a décrit lui-même une situation extrême dans une interview accordée à Marca :« ma blessure est plus qu’une blessure, c’est plutôt une invalidité permanente, comme une prothèse de genou. Ne pas pouvoir faire un pas à cause d’un os qui heurte l’os est bien plus grave. »

Touché par une grave chondropathie, une dégénérescence du cartilage de la rotule, l’Espagnol lutte autant contre la douleur physique que contre l’usure mentale, dans une rééducation interminable. Désormais sans club malgré l’appui de l’Udinese comme lui-même l’explique, Deulofeu traverse la période la plus difficile de sa carrière : « je lutte contre la biologie et aussi contre ma tête. Je suis ici depuis deux ans et demi. J’ai la chance que mon équipe, mon président et mes coéquipiers de l’Udinese m’attendent. Heureusement, je peux m’entraîner tous les jours. » Un soutien précieux, mais qui n’efface ni l’incertitude ni la peur de ne jamais rejouer.

Deulofeu rêve de rejouer au football… pour ses enfants

Malgré tout, Deulofeu refuse d’abandonner. Son objectif dépasse désormais le simple retour à la compétition. Nourri par l’ambition de refouler les terrains, l’ancien international de la Roja (4 sélections, 1 but) espère refouler les terrains pour marquer l’histoire en réalisant l’un des plus grands come-back de l’histoire du football : «ce sera très difficile, mais je veux écrire l’histoire. Je pense que je pourrais être le footballeur qui a passé le plus de temps loin du terrain et qui a pu revenir. »

Une motivation également personnelle, nourrie par l’appui de sa famille. Père de famille, il aspire aussi à retourner sur une pelouse professionnelle afin de montrer à ses enfants qu’il est un joueur professionnel et que sa carrière n’est pas finie malgré cette interruption de deux ans et demi comme il l’a confié dans son interview poignante à Marca : « le faire pour ma famille et mes enfants. Ils sont nés en sachant que j’étais joueur, et maintenant qu’ils sont un peu plus âgés, ils me demandent de revenir, et ça me brise le cœur. » À défaut d’avoir atteint le sommet annoncé, Gérard Deulofeu se bat désormais pour laisser une autre trace : celle d’un joueur qui n’a jamais cessé d’y croire.