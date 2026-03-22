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Le Borussia Dortmund annonce le départ de son directeur sportif

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
kehl @Maxppp

C’est une page qui se tourne au Borussia Dortmund. Après avoir joué pendant 13 saisons chez les Marsupiaux, Sebastian Kehl a passé quatre ans à la tête du département des joueurs professionnels du BVB à partir de 2018. Durant cette période, le club a remporté la Coupe d’Allemagne en 2021. À l’été 2022, l’ancien professionnel du BVB a pris la direction sportive et a mené les Jaune et Noir en finale de la Ligue des champions de l’UEFA en 2024.

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Borussia Dortmund
ℹ️ Borussia Dortmund und Sportdirektor Sebastian Kehl haben sich gemeinsam auf das Ende der Zusammenarbeit verständigt.

Wir bedanken uns für Sebastians Einsatz, seine Identifikation und seine Erfolge und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute!

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Ce dimanche, cette collaboration est terminée comme c’était dans l’air ces derniers mois : « le Borussia Dortmund et Sebastian Kehl ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration. Cette décision a été prise à l’unanimité par la direction du BVB et l’ancien directeur sportif ce dimanche. »

Pub. le - MAJ le
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