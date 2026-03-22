Le Borussia Dortmund annonce le départ de son directeur sportif

C’est une page qui se tourne au Borussia Dortmund. Après avoir joué pendant 13 saisons chez les Marsupiaux, Sebastian Kehl a passé quatre ans à la tête du département des joueurs professionnels du BVB à partir de 2018. Durant cette période, le club a remporté la Coupe d’Allemagne en 2021. À l’été 2022, l’ancien professionnel du BVB a pris la direction sportive et a mené les Jaune et Noir en finale de la Ligue des champions de l’UEFA en 2024.

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Ce dimanche, cette collaboration est terminée comme c’était dans l’air ces derniers mois : « le Borussia Dortmund et Sebastian Kehl ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration. Cette décision a été prise à l’unanimité par la direction du BVB et l’ancien directeur sportif ce dimanche. »