Coupe de France : les Lyonnais l'ont très mauvaise !

Ce 21 avril, Stéphanie Frappart a encore passé une belle étape dans sa carrière. Première femme arbitre a officié en Ligue 1 Uber Eats le 28 avril 2019, elle a été sélectionnée ce mercredi par l'UEFA pour participer à l'Euro masculin en tant que quatrième arbitre ou arbitre assistant réserve. Une jolie promotion pour la femme de 37 ans. Mais celle-ci n'a pas eu vraiment le temps de savourer puisque quelques heures plus tard, elle était sur le terrain. En effet, Stéphanie Frappart dirigeait le quart de finale de Coupe de France entre l'OL et Monaco mercredi soir au Groupama Stadium.

Deux cartons rouges côté lyonnais

Et la native du Plessis-Bouchard a eu du pain sur la planche. Cela a commencé dès la 1ère minute de jeu avec un jaune pour Kevin Volland, coupable d'un tacle violent sur Lucas Paqueta. Puis, les Gones Sinaly Diomandé (7e) et Thiago Mendes (10e) ont été avertis à leur tour. La tension était palpable sur le pré mais également sur le bord du terrain, où les deux bancs criaient sur chaque action. C'était le cas de Rudi Garcia qui n'a cessé de donner de la voix et qu'elle a exclu à la 23ème minute de jeu. Si l'intensité et l'agressivité étaient toujours là en fin de première mi-temps, l'arbitre n'a pas sévi. Mais elle a encore eu fort à faire en deuxième période.

Après avoir donné un carton jaune à Lucas Paqueta (49e), elle a exclu Sinaly Diomandé à la 51e. Ce dernier a écopé d'un deuxième jaune suite à un pied haut sur Ballo-Touré. L'OL a donc été réduit à dix, alors que Monaco marquait deux buts et que trois nouveaux jaunes étaient distribués (Ballo-Touré, De Sciglio et Memphis). Agacés, les Gones réclamaient des fautes et demandaient même des pénaltys à l'arbitre qui ne sifflait pas. Cette dernière devait même gérer des tensions et un début de bagarre entre les deux formations. Au final, Monaco l'emportait 2 à 0. Mais après la rencontre, la tension n'est pas retombée.

L'OL peste contre l'arbitrage

Encore sur les nerfs en conférence de presse, Rudi Garcia a réglé ses comptes avec Mme Frappart. «On n'était pas nerveux, juste motivés. Je pense que l'arbitrage n'était pas au niveau des deux équipes ce soir. Cela arrive. Parfois, l'arbitre n'est pas bon. Certaines décisions ne nous ont pas été favorables ce soir. Malheureusement, avec cette arbitre, ce n'est pas la première fois qu'on a des résultats comme ce soir. J'en veux pour preuve le but refusé à Houssem Aouar contre l'OM».

Du côté des joueurs, aucun ne s'est présenté face aux médias après la rencontre. Ce qui est très rare puisque les Gones jouent généralement le jeu. Certains se sont néanmoins exprimés comme Marcelo. Comme son coach, le Brésilien était très remonté contre l'arbitrage. «Comment on peut jouer ? Parce que l'arbitre donne tout pour Monaco, c'est impossible de jouer comme ça. C'est dommage. À la fin, Monaco mérite, on va aller de l'avant pour le championnat. Mais ça ne peut pas se passer à ce niveau, c'est impossible», a lâché le défenseur central au micro du diffuseur.

Au-delà de l'arbitrage, les Lyonnais estimaient également plus mériter dans le jeu que les Monégasques, qui ne l'ont pas volé selon Niko Kovac. Rudi Garcia n'était pas du même avis, alors que son équipe a manqué de réussite dans la finition. «C'est une élimination qui n'est pas méritée. On méritait de se qualifier sur ce qu'on a fait aujourd'hui. On a manqué de réussite en touchant plusieurs fois les montants. Il y a quelques faits de jeu en notre défaveur ce soir. Que voulez-vous dire aux joueurs à part les féliciter. Le résultat es immérité et orienté en raison des faits de jeu». L'OL devra vite relever la tête et ne pas ressasser la sale soirée d'hier.