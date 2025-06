L’OL va se faire dépouiller

C’est un peu la tradition. Quand un club est au bord de l’abîme, les vautours sont toujours là pour rôder et récupérer les restes. C’est ce qui pourrait se produire cet été à Lyon, dans l’hypothèse où la rétrogradation de l’OL en Ligue 2 était maintenue. Depuis mardi soir, le club rhodanien est sur toutes les lèvres, et même dans la presse étrangère, tout le monde s’autorise à lister les bonnes affaires de l’été dans la capitale des Gaules.

Ce matin, le journal pro-catalan Mundo Deportivo écrit : «les conséquences de la relégation de Lyon : des joueurs de haut niveau à prix cassés. Un été chargé est à prévoir en termes d’arrivées et de départs au sein du club lyonnais.» Le média retient ainsi trois profils à même d’attirer les clubs espagnols : «Thiago Almada, le joueur le plus convoité, Georges Mikautadze, un remplaçant utile dans les grands clubs, et Malick Fofana, le joueur le plus prometteur de l’OL.» L’autre grand journal catalan, Sport, lui emboîte le pas.

Ça va bouger fort dans les prochaines semaines

«L’Olympique Lyonnais rétrogradé : de nombreuses bonnes affaires», peut-on lire dans l’article qui mentionne notamment un intérêt concret de Tottenham pour Mikautadze, de Villarreal pour Nuamah, ou encore d’un possible retour de l’Atlético dans le dossier Almada. Le Daily Mail, en Angleterre, fait de même en rappelant que Liverpool et Chelsea sont sur le dossier Malick Fofana. «7 clubs de Premier League devraient recruter à prix réduit en provenance de Lyon», écrit le journal. Pour rappel, nous nous révélions hier que certains joueurs avaient déjà demandé à leur agent de sonder le marché en cas de relégation maintenue.

Au Portugal, le média A Bola révèle que Benfica se frotte aussi déjà les mains, puisque le club portugais envisage de se manifester de nouveau dans le dossier Almada. «L’annonce de la relégation de Lyon, en raison d’irrégularités financières, est un atout majeur pour Benfica pour s’assurer la signature de Thiago Almada. Le milieu offensif de 24 ans souhaite rejoindre Benfica», assure même le journal. En France, des médias mentionnent également des intérêts pour d’autres joueurs à fort potentiel, à l’image de Saël Kumbedi. Dans le sens des arrivées en revanche, le journal L’Équipe parle de «mercato saboté» pour l’OL, puisque les cibles du club, avec qui des négociations avaient parfois été entamées, sont aujourd’hui hors d’atteinte.