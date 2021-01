Real Madrid : Zinedine Zidane botte en touche pour Alaba

La suite après cette publicité

Hier soir, la presse espagnole a sorti le grand jeu en annonçant un accord entre le Real Madrid et David Alaba, l'international autrichien du Bayern Munich, pour un contrat de 4 ans. Accord depuis démenti par les médias allemands, qui assurent que le joueur polyvalent n'a pas encore fait son choix. Forcément, Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, a été interrogé sur le sujet en conférence de presse.

« Je comprends vos questions, je vous le dis maintenant, parce que je ne parle jamais des joueurs qui ne sont pas avec moi. Tout ce qui m’intéresse, c’est mon match de demain. Je suis désolé, mais je ne parlerai pas de ça. Ce qui nous intéresse, tout le club et moi, c’est le match de demain », a-t-il d'abord répondu. Puis il lui a été demandé si cette rumeur persistante autour d'Alaba pouvait influer sur l'avenir de Sergio Ramos et Lucas Vazquez, en fin de contrat en juin prochain. « Je ne crois pas, cela n’a rien à voir. Sergio et Lucas sont des joueurs du Real depuis longtemps, des joueurs maison. Concentrés sur le Real Madrid. Le reste, c’est autre chose, on verra plus tard », a répondu ZZ, toujours aussi mutin lorsqu'on évoque le mercato.