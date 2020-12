OM : André Villas-Boas annonce le début des négociations pour une prolongation !

Au printemps dernier, les supporters et les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont eu très peur. Alors que l’équipe dirigée par André Villas-Boas sortait d’une saison 2019/2020 ponctuée par une place de vice-championne de France synonyme de retour en Ligue des Champions, le technicien portugais menaçait de quitter le navire. La raison ? Un mercato qui ne s’annonçait pas trépidant, mais surtout le limogeage de celui qui l’a convaincu de débarquer sur la Canebière, son ami Andoni Zubizarreta.

Au final, AVB est resté. Si le parcours européen de l’OM laisse à désirer, bien qu’une qualification en Ligue Europa reste possible, les Olympiens sont plus que jamais dans le coup pour une place sur le podium (4e à deux points du 3, à quatre points du leader parisien avec deux matches en retard à jouer). Une situation devenue plus favorable aux dirigeants marseillais en vue d’une prolongation. Lié au club jusqu’en juin 2021, Villas-Boas avait repoussé l’offre phocéenne en mai dernier.

L'OM a fait un premier pas concret

Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts. En octobre dernier, le président Jacques-Henri Eyraud avait ainsi confirmé qu’il souhaitait poursuivre l’aventure avec le Lusitanien. « J’ai beaucoup d’admiration pour André, la personne qu’il est. Sa vision autre que le terrain. Avec Pablo (Longoria), il y a un alignement, une collaboration qui est extrêmement fructueuse, et j’aimerais beaucoup continuer avec André Villas-Boas. »

Trois jours plus tard, AVB avait laissé la porte ouverte à une prolongation. Ce mardi, le technicien marseillais a confié à RMC Sport que l’OM avait entrepris des démarches concrètes en ce sens. « Pablo Longoria est allé voir mes agents à Lisbonne. Ils ont aussi été convoqués par le club, c’est bien. Ça commence à discuter. On verra selon le projet de l’OM. Il y a une situation financière compliquée à cause du fair-play financier, de la crise sanitaire et d’une chaîne TV qui a décidé de rigoler avec tout le monde (Mediapro) ». Affaire à suivre.