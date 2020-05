Toulouse va rembourser ses abonnés

La saison du Toulouse FC n'a pas été de tout repos avec seulement 3 victoires en 28 matches et 13 points obtenus. Un exercice compliqué pour les Violets qui auront connu trois coachs différents (Alain Casanova, Antoine Kombouaré et Denis Zanko) et auront traversé les matches comme une âme en peine. Et même si l'exercice n'ira pas à sa fin, les mois ont été très difficiles entre les supporters et le club. Si bien que Toulouse a décidé de faire un geste envers ses fans. Alors que six rencontres de Ligue 1 devaient encore se disputer au sein du Stadium Municipal, Toulouse a décidé de mettre en place une compensation à hauteur de 6/19ème de l'abonnement 2019/2020 ainsi qu'une réduction de 10% pour récompenser les supporters de leur fidélité.

La suite après cette publicité

C'est ce qu'a annoncé le club dans un communiqué : «cher(e)s Abonné(e)s, nous vous prions tout d’abord de bien vouloir nous excuser pour cette communication très tardive liée à un contexte sanitaire, sportif et juridique particulièrement complexe et inédit. [...] Mais cette action juridique ne nous a pas empêchés d’analyser ces derniers mois décevants pour les amoureux du TFC que vous êtes. Il est indéniable que nous devons assumer seuls la responsabilité de plusieurs mauvais choix qui viennent sanctionner notre club, après 17 saisons consécutives en Ligue 1, d’une relégation qui nous impacte collectivement. Certes, depuis 2001, nous avons vu l’éclosion au plus haut niveau de nombreux joueurs issus du Centre de Formation, goûté aux joies de la Coupe d’Europe à deux reprises et partagé des émotions inoubliables au Stadium ou en terre angevine… Mais cela n’enlève rien à notre tristesse de vous avoir fait vivre une saison si difficile et éloignée de nos ambitions d’avant-saison. C’est d’ailleurs avec cette volonté de promouvoir une nouvelle dynamique que des négociations exclusives ont été initiées entre RedBird Capital et le TFC, dans l’intérêt du club et de ses supporters. Par ailleurs, certains d’entre vous nous ont interpellés au sujet des modalités de compensation imaginées par le club en conséquence de l’annulation des 6 derniers matchs au Stadium. Sur ce sujet, nous aurions pu faire application de l’ordonnance gouvernementale du 7 mai autorisant les clubs à transformer en avoir le montant des abonnements, au prorata temporis des matchs joués, rendant le remboursement possible seulement au terme d’une période de 18 mois. Cette hypothèse n’a évidemment pas été retenue, au terme d’une saison si éprouvante. Il sera donc possible pour celles et ceux d’entre vous qui le souhaitent de vous faire rembourser 6/19ème de votre abonnement 2019/20, sur simple demande formulée avant le 30 juin. (1) Mais nous sommes aussi convaincus que votre soutien et votre ferveur seront indispensables pour relever l’excitant challenge qui attend le TFC dans les prochaines semaines. Alors nous avons voulu proposer, à toutes celles et ceux qui auront à cœur de renouveler leur abonnement, une offre exclusive cumulant (2) (3) : une remise légitimement due d’un montant correspondant à 6/19ème de votre abonnement 2019/20 et une réduction supplémentaire de 10% pour récompenser votre fidélité. À titre d’exemple, si vous avez acheté votre abonnement 100€ la saison dernière, votre réabonnement pour la saison 2020/21 vous coûtera seulement 40€ pour une place dans la même catégorie. Espérant vous retrouver au Stadium afin de partager de nouvelles émotions sportives pour la saison à venir ! Le Toulouse Football Club.»