Tottenham tente un coup double XXL à Manchester City

C’est une véritable fuite des talents à Manchester City. Après Rodri, parti du côté du FC Barcelone après plusieurs semaines de négociations, puis Tijjani Reijnders qui vient de s’engager à Al-Qadsiah en Arabie saoudite pour 61 M€, c’est au tour de Savinho d’être proche d’un départ. Ce dernier est courtisé depuis de nombreuses semaines par Tottenham, qui est prêt à mettre 100 M€ pour l’attirer dans ses rangs, alors même que le club a déjà dépensé 265 M€ cet été.

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À la différence de ses deux anciens coéquipiers, le Brésilien dispose de moins de responsabilités dans l’effectif d’Enzo Maresca. Auteur de quatre buts et trois passes décisives la saison passée (sous Guardiola) en 36 apparitions toutes compétitions confondues, l’ailier a eu du mal à répondre présent, en plus d’avoir subi une blessure à la cuisse au cœur de l’hiver, l’éloignant des terrains pendant un gros mois. En plus de cela, sa vente rapporterait très gros pour un joueur de rotation.

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City est ouvert à la discussion pour Marmoush

Ce n’est pas tout. Tottenham est boulimique dans ce marché des transferts et rêve de réaliser un coup double dans l’effectif des Skyblues. D’après les informations de The Athletic, Savinho n’est pas l’unique joueur ciblé. Des discussions ont démarré entre les deux directions au sujet d’Omar Marmoush. On est encore loin de boucler quoi que ce soit, mais les premiers éléments laissent à penser que les Mancuniens sont ouverts à un possible départ de l’Égyptien de 27 ans.

Les négociations ont débuté la semaine dernière et avancent doucement, précise le média. Reste à savoir combien exigera City pour ce double mouvement, avec un Savinho déjà estimé à 100 M€. Arrivé pour 75 M€ en provenance de l’Eintracht Francfort en janvier 2025, l’attaquant a encore 3 ans de contrat et est valorisé à 50 M€ par Transfermarkt. Après d’excellents débuts à l’Etihad Stadium, il avait peu à peu reculé dans la hiérarchie l’an passé avec 8 buts et 3 passes décisives en 36 apparitions sur l’ensemble.