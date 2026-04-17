Tottenham : le discours motivateur de Roberto De Zerbi

Tottenham est dans de beaux draps. Actuellement 18es en Premier League, les Spurs sont plus que jamais au bord du précipice et une relégation en Championship leur pend au nez. Pour se sauver, les dirigeants londoniens ont fait appel à Roberto De Zerbi. Après une fin de mandat ratée à Marseille, le coach italien doit désormais jouer au pompier de service avec l’une des plus grandes équipes d’outre-Manche.

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Avant la rencontre face à son ancien club de Brighton, le coach italien a expliqué en conférence de presse qu’il n’avait toujours pas baissé les bras avant une fin de saison qui s’annonce animée : «je suis optimiste, prêt à me battre. Je crois que nous allons rester en Premier League. Je maintiens ce que j’ai dit la semaine dernière. Je ne sais pas si nous serons capables de gagner demain. J’espère que oui. Il est crucial de remporter un match, pas seulement pour le classement. Nous devons retrouver le plaisir de gagner. Il n’y a aucun doute quant à la qualité des joueurs.»