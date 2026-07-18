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Coupe du Monde 2026 : une violente tempête perturbe l’entraînement de l’Espagne avant la finale

Par Sasha Nahon
1 min.
Luis de la Fuente @Maxppp
Espagne Argentine
winamax
1 2.25 N 3.05 2 3.50 bonus 100€

La préparation de l’Espagne pour la finale de la Coupe du Monde face à l’Argentine a été perturbée ce samedi. Un violent orage s’est abattu sur le centre d’entraînement des New York Red Bulls, contraignant les organisateurs à interrompre puis à annuler la dernière séance des hommes de Luis de la Fuente pour des raisons de sécurité, nous apprend Sport.

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Les protocoles météorologiques en vigueur aux États-Unis, particulièrement stricts en cas d’orage, n’ont laissé aucune marge de manœuvre au staff espagnol. Malgré cette préparation écourtée, la Roja conserve son programme et se tourne désormais pleinement vers la finale de ce dimanche 21h, où elle tentera de décrocher un nouveau sacre mondial face à l’Argentine.

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