OM : Dimitri Payet compare Marcelo Bielsa et Jorge Sampaoli

Disciple de Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli a souvent été comparé à l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille (2014-2015). Mais même si les deux hommes se ressemblent et que le deuxième s’est bien entendu inspiré du premier, leurs méthodes et leur philosophie de jeu ne sont tout de même pas les mêmes.

C'est en tout cas ce qu'a confié Dimitri Payet, qui a bien connu Bielsa et qui découvre Sampaoli depuis quelques mois, auprès de L'Équipe : « c'est différent », a-t-il déclaré. « Avec Bielsa, il fallait faire les exercices, les séances d'une façon, pas d'une autre. Il fallait exécuter les consignes et surtout ne pas discuter. Avec Sampaoli, il y a plus de dialogue. Il est plus proche des joueurs, il déconne même avec nous parfois. On peut échanger. Si les cadres pensent qu'il faudrait corriger telle ou telle chose, il sait écouter. »

