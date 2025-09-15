La malédiction de Manchester United a encore frappé

Il n’y a pas de mauvais joueurs, que des mauvais contextes. Et il faut croire que Manchester United est devenu un très mauvais contexte ces dernières saisons. Il est dur d’y briller, hormis pour quelques exceptions. La morosité ambiante, les multiples changements d’entraîneur, le manque de clarté dans la direction sportive, autant de choses qui ont condamné de bons joueurs à l’anonymat, au mieux. Et cela continue même sous la direction de Ruben Amorim, qui devait redonner un coup de fouet à un effectif jugé de qualité, mais au moral touché.

Sauf que cela ne fonctionne pas vraiment, en témoigne la nouvelle déroute face à Manchester City dimanche. Alors que pendant ce temps-là, les joueurs qui sont partis, poussés dehors ou de leur plein gré, retrouvent des couleurs. Et on l’a encore constaté hier, avec deux ex-Mancuniens qui ont brillé. Rasmus Hojlund, prêté à Naples avec option d’achat, a marqué 14 minutes après son entrée en jeu contre la Fiorentina. De quoi choquer les fans mancuniens sur les réseaux sociaux. « Hojlund marque pour ses débuts ? Waouh, on est maudits », pouvait-on ainsi lire.

Onana homme du match malgré la défaite…

Autre rebut mancunien, André Onana n’a pas gagné son premier match avec Trabzonspor et a même été jugé partiellement coupable du but encaissé face à Fenerbahçe. Mais il a été désigné homme du match, après avoir effectué 8 parades décisives, maintenant son équipe, réduite à 10, à flot contre le rival stambouliote. « Je le dis toujours. Tout joueur qui quitte Manchester United aura toujours l’esprit tranquille », a plaisanté un supporter sur X. Pendant ce temps-là, United perdait à nouveau la face contre Man City.

Hojlund et Onana sont les derniers à avoir quitté MU, et ils ne sont pas les premiers à briller dans leurs nouveaux clubs respectifs. On pense bien évidemment à Scott McTominay, devenu un élément majeur du Napoli sacré champion d’Italie. Ou encore à Antony, énorme flop à Manchester United qui a retrouvé le sourire et son football du côté du Real Betis. La saison passée aussi, Marcus Rashford avait retrouvé une partie de son inspiration du côté d’Aston Villa, ce qui lui a valu d’intéresser le FC Barcelone.

Comme tout club qui ne tourne pas rond, Manchester United n’arrive pas à faire briller ses ouailles et les voit par la suite performer ailleurs. Il faudra de la patience, qui commence à arriver à son terme concernant Ruben Amorim, et des joueurs de caractère pour inverser la tendance. Car pour le moment, la chance ne semble pas tourner, à l’image de la recrue Benjamin Sesko, qui lui n’a pas marqué pour ses débuts et dont la performance face à Man City n’avait pas grand-chose de prometteuse…