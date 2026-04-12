Menu Rechercher
Commenter 3
Liga

La story marrante de Lamine Yamal après sa masterclass

Par Allan Brevi
1 min.
Lamine Yamal contre Villarreal @Maxppp

Alors que le FC Barcelone a largement dominé l’Espanyol lors du derby ce samedi (4-1), les hommes de Hansi Flick se rapprochent un peu plus du titre en Liga avec une avance confortable de 9 points au classement. Dans cette démonstration collective, Lamine Yamal a une nouvelle fois éclaboussé la rencontre de son talent, avec un but et deux passes décisives. Une prestation XXL pour le prodige espagnol.

La suite après cette publicité
Actu Foot
𝗛𝗔𝗛𝗔𝗛𝗔𝗛𝗔. Lamine Yamal 🇪🇸 s’arrête et filme un fan dans les rues de Barcelone qui l’imite après sa masterclass ce soir. 😭😁

📲 IG
Voir sur X

Très actif sur les réseaux sociaux après la rencontre, Lamine Yamal a partagé une story Instagram amusante où on le voit filmer un supporter en train de l’imiter dans les rues de Barcelone. Une séquence virale qui illustre parfaitement la popularité grandissante du joueur de 18 ans, devenu en quelques années une véritable idole pour les fans blaugranas.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Lamine Yamal

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Lamine Yamal Lamine Yamal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier