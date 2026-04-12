La story marrante de Lamine Yamal après sa masterclass

Alors que le FC Barcelone a largement dominé l’Espanyol lors du derby ce samedi (4-1), les hommes de Hansi Flick se rapprochent un peu plus du titre en Liga avec une avance confortable de 9 points au classement. Dans cette démonstration collective, Lamine Yamal a une nouvelle fois éclaboussé la rencontre de son talent, avec un but et deux passes décisives. Une prestation XXL pour le prodige espagnol.

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Très actif sur les réseaux sociaux après la rencontre, Lamine Yamal a partagé une story Instagram amusante où on le voit filmer un supporter en train de l’imiter dans les rues de Barcelone. Une séquence virale qui illustre parfaitement la popularité grandissante du joueur de 18 ans, devenu en quelques années une véritable idole pour les fans blaugranas.