Trophée des Champions

PSG-OM : le supersub Gonçalo Ramos a encore frappé

Entré à la 89e minute de jeu, Gonçalo Ramos a égalisé au bout du temps additionnel avant d’inscrire son penalty lors de la séance de tirs au but remportée par le PSG face à l’OM (2-2, 4 tab 1). De quoi confirmer son statut de sauveur.

Par Josué Cassé
2 min.
Gonçalo Ramos (PSG) @Maxppp
PSG 2-2 Marseille

Le Ole Gunnar Solkjaer du PSG se nomme Gonçalo Ramos. Une nouvelle fois mis sur le banc par Luis Enrique pour le Trophée des Champions délocalisé au Koweït, ce jeudi soir, l’attaquant portugais (22 sélections, 10 buts) a finalement sauvé les siens sur le gong. Alors que les Parisiens pensaient rendre les armes une deuxième fois consécutive face à leur ennemi juré, le remplaçant de Fabian Ruiz, entré en jeu à la 89e minute de jeu, a finalement offert une séance de tirs au but décisive aux siens.

Au terme d’une action lumineuse et 13 secondes seulement après le face à face manqué par Pierre-Emerick Aubameyang, l’ancien buteur de Benfica profitait d’une tête parfaite de Bradley Barcola pour fusiller Geronimo Rulli à bout portant et redonner espoir aux champions d’Europe en titre. Un but ô combien précieux puisque quelques minutes plus tard, le PSG exultait sur la pelouse du Jaber Al-Ahmad International Stadium. Premier tireur de cette séance de tirs au but, Ramos avait d’ailleurs parfaitement lancé les hostilités avant que le Golden Boy, Désiré Doué, ne scelle le succès francilien.

Le «Ramos Time» débarque à Paris

Alors oui, il ne faudra certainement pas oublier la performance XXL réalisée par Lucas Chevalier, déterminant sur sa ligne et auteur de deux arrêts sur l’ultime exercice du soir, mais que dire du numéro 9 parisien. Toujours loué, (presque) jamais titularisé (9 fois sur 25), l’avant-centre de 24 ans a encore frappé. De quoi s’attirer les louanges de son entraîneur. «Aujourd’hui, je pourrais féliciter Gonçalo Ramos qui est un soldat, un joueur incroyable, une personne incroyable, il n’a pas de minute, il est toujours là. Quand je lui dis de rentrer sur la pelouse pendant deux, trois minutes, il est incroyable», avouait le technicien espagnol au micro de Ligue 1+.

Une efficacité redoutable également confirmée dans les chiffres puisque Ramos a marqué six de ses dix derniers buts avec le PSG à partir de la 90e minute, soit 28% de ses réalisations dans cet intervalle de temps. Facteur X des champions d’Europe, le Lusitanien - souvent annoncé sur le départ au cours des derniers mois - continue en attendant de bonifier chaque minute passée sur le terrain. Suffisant pour s’installer durablement dans la capitale française ? Suffisant, quoi qu’il en soit, pour combler le cœur des Rouge et Bleu.

