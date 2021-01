Paul Pogba met Manchester United et l'Angleterre à ses pieds, l'AC Milan a trouvé la doublure de Zlatan Ibrahimovic

La suite après cette publicité

«Pogba envoie United au top»

En Angleterre, impossible de passer à côté du nouveau leader de Premier League. Les Red Devils se sont imposés (1-0) contre Burnley, grâce à un but de Paul Pogba, à la 71e minute. Une victoire qui leur permet ainsi de passer devant Liverpool, avec trois points d'avance. Forcément, La Pioche fait la Une de tous les journaux aujourd'hui outre-Manche. « Pogba envoie United au top », résume The Times. Le Français fait aussi la couverture de The Sun qui évoque un « top Pog », ce mercredi. Un titre qui est d'ailleurs partagé par de nombreux tabloïds, à l'instar du Daily Express. Le Français fait également les gros titres du Daily Mirror, qui explique que, grâce à lui, les Red Devils ont retrouvé la tête du championnat anglais 2 795 jours après l'avoir occupée pour la dernière fois. C'est Sir Alex Ferguson qui était alors à la tête de l'équipe.

«L'idée Pavoletti en vice-Ibra»

Du côté de l'Italie, l'AC Milan s'est imposé, non sans difficulté, contre le Torino, ce mardi. Les Rossoneri ont battu les Turinois aux tirs au but (5-4), en coupe. Ce mercredi, ils font la Une de La Gazzetta dello Sport. « Le Milan est en avance sur tout », pour le quotidien au papier rose. Cette victoire dans le dur fait également les gros titres du Corriere dello Sport, qui préfère mettre en avant le retour de Zlatan. D'ailleurs, le Quotidiano Sportivo parle aussi du géant suédois, mais pour un autre sujet. En effet, le Milan aurait finalement trouvé sa doublure. « L'idée Pavoletti en vice-Ibra », révèle le média transalpin. Celui-ci affirme que le club lombard s'intéresserait au profil de Leonardo Pavoletti, l'attaquant de Cagliari, et ce pour en faire la doublure de Zlatan Ibrahimovic.

PSG-OM, «le retour»

En France, le PSG affronte l'OM, ce soir. « PSG-OM, le retour », titre Le Parisien, qui salive d'avance en vue du choc pour ce Trophée des champions. On rappelle que le dernier classique avait été le théâtre d'une altercation entre Neymar et Alvaro Gonzalez. Les retrouvailles s'annoncent électriques ce soir, d'autant que selon le quotidien francilien, le Brésilien « n'a toujours pas digéré ». À noter que Neymar fait partie du groupe du PSG et qu'il pourrait jouer. Cela fait aussi les gros titres de La Provence, qui attend également avec impatience les retrouvailles après le dernier choc qui était « bouillant ».