La CAN se tiendra de nouveau tous les deux ans

La Confédération africaine de football (CAF) fait machine arrière. Après avoir annoncé sa volonté de faire passer la Coupe d’Afrique des Nations à un rythme quadriennal, au lieu de deux ans, l’instance revient finalement sur sa décision. la CAN continuera de se tenir tous les deux ans. La prochaine édition aura donc lieu en 2027 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.

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Le Comité exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé à l’unanimité, ce jeudi, que la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) se tiendra de nouveau tous les deux ans.



Le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, avait annoncé, lors de la Conférence stratégique de la CAF organisée au Cap-Vert du 7 au 9 octobre 2026, que le Comité Exécutif réexaminerait la décision prise l’année dernière de faire passer la CAN à un cycle quadriennal.

https://t.co/AeYNbqoFUi — CAF Media (@CAF_Media) October 30, 2026

«Le Comité exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé à l’unanimité, ce jeudi, que la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) se tiendra de nouveau tous les deux ans. Le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, avait annoncé, lors de la Conférence stratégique de la CAF organisée au Cap-Vert du 7 au 9 octobre 2026, que le Comité Exécutif réexaminerait la décision prise l’année dernière de faire passer la CAN à un cycle quadriennal.»