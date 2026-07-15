OM : Grégory Lorenzi dévoile pourquoi le prix de vente de Mason Greenwood n’est pas très élevé

Après deux ans de bons et loyaux services (48 buts, 17 passes décisives en 81 matches), Mason Greenwood (24 ans) a plié bagage. L’Anglais était annoncé dans le viseur de l’AS Roma et de l’Atlético de Madrid, mais c’est finalement Fenerbahçe qui a raflé la mise. Les Stambouliotes ayant été les seuls à avoir soumis une offre officielle à l’OM. Un départ qui fait énormément réagir sur la Canebière. Les amoureux de l’OM regrettent de voir partir le meilleur joueur de l’effectif et d’autres se demandent pourquoi Marseille l’a vendu seulement pour 42 M€ bonus compris alors que l’OM devra reverser un gros pourcentage à Manchester United.

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En clair, à l’heure où un ailier comme Anthony Gordon a été vendu au FC Barcelone en échange de 80 M€, les fans marseillais estiment que Greenwood a été bradé par la direction marseillaise. Présenté officiellement aux médias ce mercredi, le nouveau directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi, a été interrogé à ce sujet. L’occasion pour l’ancien dirigeant du Stade Brestois de faire preuve d’une incroyable honnêteté dans ce dossier.

Ça ne se bousculait pas pour recruter Greenwood

« Vous connaissez tous la complexité du dossier Greenwood à travers l’image que le joueur peut avoir. Quand on parle d’un montant, il ne faut pas penser qu’il y avait beaucoup d’opportunités pour Mason. Il y avait des discussions engagées auparavant pour essayer de trouver un compromis avec le joueur qui souhaitait partir, je tiens à le préciser. Ce n’est pas que l’OM. Il y avait un désir du joueur de quitter l’OM le plus vite possible. Sur le dossier, les clubs n’ont pas frappé à notre porte donc entre avoir la volonté et l’envie de vendre un joueur 80-100 M€… Le marché a estimé que le joueur ne les valait pas », a-t-il confié, avant d’évoquer le montant de 42 M€ (bonus compris) évoqué.

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« Par rapport à ce qui était prévu, le club rentre dans son budget. Je peux comprendre que c’était un joueur attachant, mais encore une fois, on a eu des échanges avec les supporters où il a été clair pour nous que garder un joueur qui ne voulait plus porter le maillet de l’OM, on n’allait pas le faire. Les montants, ce sont des montants communs communiqués par des personnes qui n’ont pas les bonnes informations. La seule chose que je peux vous dire, c’est que ce qui était prévu dans le budget l’OM rentre dans ce qu’il souhaitait avoir. On aurait pensé qu’il y aurait plusieurs clubs, ce qui n’a malheureusement pas été le cas, la meilleure solution était ce club (Fenerbahçe, ndlr). On a estimé que c’était la meilleure solution possible ». C’est dit.