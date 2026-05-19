Chelsea : Xabi Alonso va ramener quatre membres du Real Madrid

Xabi Alonso prépare déjà activement son arrivée à Chelsea. Intronisé ce week-end comme nouvel entraîneur des Blues à partir du 1er juillet prochain, l’Espagnol devrait débarquer à Stamford Bridge avec plusieurs membres importants de son staff, selon The Athletic. Son fidèle adjoint Sebastian Parrilla, qui travaille avec lui depuis ses débuts d’entraîneur au Real Madrid CF en 2018, devrait notamment faire partie de l’aventure. Alberto Encinas, Benat Labaien et le préparateur physique Ismael Camenforte Lopez sont également attendus à Londres après avoir déjà collaboré avec Alonso au Bayer 04 Leverkusen puis au Real Madrid.

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Dans le même temps, Chelsea souhaite conserver une partie de son staff actuel. Calum McFarlane devrait rester au club pour intégrer l’équipe technique du nouvel entraîneur, tout comme Bernardo Cueva et Ben Roberts. Nommé pour quatre saisons, Xabi Alonso aura la lourde tâche de lancer un nouveau cycle à Stamford Bridge après une saison très décevante des Blues, en passe de ne pas être européen la saison prochaine.