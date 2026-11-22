France U17 : les mots du sélectionneur après la défaite surprise contre l’Arabie saoudite
L’Équipe de France U17 a manqué une belle occasion de prendre les commandes du groupe D. Battus par l’Arabie saoudite (0-1), ce dimanche, lors de la deuxième journée de la Coupe du Monde U17, les Bleuets ont désormais leur destin à jouer face à l’Uruguay, mercredi prochain. Une défaite frustrante pour José Alcocer, qui n’a pas caché sa déception après la rencontre.
« Mon sentiment est que l’Arabie saoudite mérite sa victoire. Ils ont été courageux, déterminés, organisés et disciplinés. Ils n’ont rien lâché contrairement à nous qui croyait pouvoir y arriver en faisant moins d’efforts. Malheureusement, on s’est désorganisé et l’Arabie saoudite mérite sa victoire », a expliqué le sélectionneur français en zone mixte à Doha. Désormais troisièmes de leur poule, les Tricolores devront réagir face à l’Uruguay, mercredi 25 novembre à 14h30, pour assurer leur qualification en seizièmes de finale. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les huit meilleurs troisièmes poursuivront l’aventure dans cette compétition.
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