PL : Tottenham enchaîne contre Watford, Leeds et Burnley dos à dos

Avec des victoires 1-0 contre Manchester City et Wolverhampton, Tottenham recevait Watford avec l'ambition de prendre la tête de la Premier League. Les Spurs ont fait le travail contre les Hornets en s'imposant 1-0 grâce à un but d'Heung-min Son (42e). La bande de Nuno Espirito Santo enchaîne donc un troisième succès de rang.

Dans le même temps, Burnley et Leeds United croisaient le fer et voulaient remporter leur premier match de la saison. Les Clarets pensaient prendre le dessus grâce à un but de Chris Wood (61e) mais Patrick Bamford a arraché le nul (86e). Ce score de 1-1 n'arrange pas les deux formations.

