Manchester City : Pep Guardiola donne sa priorité à la Premier League

Manchester City se rapproche d'un nouveau sacre en Premier League. Les Citizens, qui accueillent Chelsea samedi à l'Etihad Stadium (18h30), doivent l'emporter ou obtenir au moins deux points sur les quatre derniers matchs pour être sacrés. Présent en conférence de presse, Pep Guardiola a répété que la Ligue des champions passait au second plan, et que la conquête du titre en Angleterre restait prioritaire à ses yeux.

« J'ai toujours dit que la Premier League était le titre le plus important. Pour le club, une qualification en Ligue des champions est la plus importante financièrement. Mais il n'y a aucun doute sur la chose la plus importante. Bien sûr que la Ligue des champions est importante, c'est sympa. Il nous reste quatre matchs et deux points à prendre, une victoire, nous sommes ici pour essayer de l'obtenir, » a ainsi révélé le manager espagnol. Qu'on se le dise, Manchester City ne s'éparpillera pas en cette fin de saison...