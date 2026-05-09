Manchester City : Rayan Cherki dévoile ses prochains objectifs

Rayan Cherki est sur le point de boucler une première saison étincelante en Angleterre. Auteur de 10 buts et 15 passes décisives cette saison avec Manchester City, le milieu offensif semble prêt à disputer la Coupe du Monde 2026 avec l’Équipe de France. Dans un entretien accordé à Canal+, l’ancien lyonnais a d’ailleurs fait le point sur son exercice en club avant de rejoindre l’Amérique du nord. Et il paraît affamé.

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« Ma saison est-elle aboutie ? Non, pas encore à 100%, je pense qu’elle est réussie à 70%, 80%. Pour qu’elle soit vraiment aboutie et que je puisse partir à la Coupe du Monde et en vacances l’esprit libéré et vraiment fier de ma première saison, ce serait avec deux titres en plus et quelques buts et quelques passes décisives en plus ». Des objectifs clairs et précis de la part du joueur de 22 ans.