La FFF prévoit un hommage à Didier Deschamps en 2027

Didier Deschamps a quitté le poste de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du Monde 2026 et 14 ans de service. Le champion du monde 2018 a été remplacé par Zinedine Zidane et devrait recevoir un hommage de la FFF dans quelques mois.

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«Je le souhaite, assure Philippe Diallo auprès de Ouest-France. Il faut trouver l’opportunité pour le faire. Et compte tenu du calendrier, il faut penser à 2027 pour le célébrer comme il le mérite.» Rendez-vous en mars ou en juin donc.