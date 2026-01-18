Les joueurs du Real Madrid sont complètement sous le choc

Samedi, le Real Madrid retrouvait le Santiago Bernabéu dans un contexte plutôt tendu. La défaite face à Albacete (D2) en Copa del Rey plus tôt dans la semaine (3-2) avait logiquement suscité une vague de réactions assez négatives et critiques dans l’opinion publique merengue, avec de nombreux supporters qui commençaient à en avoir marre de beaucoup de joueurs de cet effectif. Contre Levante, équipe relégable, l’équipe d’Alvaro Arbeloa a retrouvé le chemin de la victoire (2-0), mais les sensations qui se dégagent après ce match sont tout aussi négatives que s’il y avait eu une défaite…

Effectivement, les supporters merengues n’ont pas manqué d’afficher leur mécontentement avec de nombreux sifflets et des propos très agressifs. Certains joueurs étaient particulièrement visés, à l’image de Vinicius Jr, avec qui le divorce est acté. La star brésilienne semblait particulièrement touchée dans le tunnel des vestiaires. « J’ai toujours été quelqu’un qui a beaucoup respecté le Bernabéu, j’ai aussi été beaucoup sifflé et l’un des aspects qui rend ce club grand est l’exigence de notre équipe. Nous vivons une semaine difficile et il faut l’accepter. Les supporters savent que nous pouvons donner plus. Je n’ai rien à reprocher à nos supporters. Nous devons donner bien plus au Bernabéu », indiquait de son côté Alvaro Arbeloa après le match.

Les joueurs l’ont mauvaise

Si l’entraîneur du Real Madrid a donc tenté de se montrer conciliant et mesuré dans son discours public, la réalité du vestiaire madrilène est bien différente comme l’explique la Cadena COPE. Les joueurs ne s’attendaient pas à une telle hostilité, et ils ont parfois eu la sensation de jouer à l’extérieur. Ils ont donc été surpris, mais aussi déçus, avec des joueurs qui ont aussi l’impression que les supporters sont présents uniquement quand les choses vont bien.

« Si tu n’applaudis que dans les moments de gloire, mais que tu n’es pas là dans la défaite, tu n’as jamais été des nôtres », est une phrase souvent utilisée dans le vestiaire en ce moment. Le média espagnol dévoile ainsi les 3 sentiments qui ont touché les joueurs du Real Madrid : tristesse, surprise et déception. Des informations qui confirment donc à quel point les joueurs du Real Madrid et la fanbase merengue ne sont plus sur la même longueur d’onde depuis un moment déjà…